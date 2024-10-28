Trami Fırtınası Filipinler'de 116 Can Aldı - Son Dakika
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Trami Fırtınası Filipinler'de 116 Can Aldı

Trami Fırtınası Filipinler\'de 116 Can Aldı

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası'nda can kaybı 116'ya yükseldi, 39 kişi kayıp, arama devam ediyor.

28.10.2024 13:17
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Filipinler'de etkili olan Trami Tropik Fırtınası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi.

Filipinler'in kuzeydoğusunu geçtiğimiz hafta vuran Trami Tropik Fırtınası'nda can kaybı artıyor. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda can kaybının 116'ya yükseldiği, kayıp 39 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fırtınadan 17 bölgede 6.7 milyondan fazla kişinin etkilendiği ülkede, sel suları otoyollar ve köprüleri yıktı. Fırtınanın cuma günü itibarıyla etkisini kaybetmesine rağmen hala birçok bölgede içme suyu bulunmadığı ve elektrik sağlanamadığı öğrenildi.

Sel sularının çekilmesinin ardından evlerini terk eden Filipinlilerin bir kısmı evlerine dönmeye başlarken, evleri kullanılamaz hale gelen çok sayıda kişi ise barınma merkezlerinde kalmaya devam ediyor. NDRRMC açıklamasında, yaklaşık 1 milyon kişinin hala tahliye merkezlerinde veya yakınlarının yanında kaldığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar tarafından açıklanan verilere göre Trami'nin altyapıya verdiği tahmini hasar yaklaşık 26,35 milyon dolarken, tarımdaki maddi kayıp ise yaklaşık 43 milyon dolar oldu. - MANILA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trami Fırtınası Filipinler'de 116 Can Aldı - Son Dakika

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