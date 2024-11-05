Trump'a Tehditten Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trump'a Tehditten Tutuklama

Michigan'da Isaac Sissel, Trump'ın seçimi kazanması halinde saldırı tehdidinde bulunarak tutuklandı.

05.11.2024 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği tehdidinde bulunan 25 yaşındaki Isaac Sissel tutuklandı.

ABD'de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ederken bazı eyaletlerden şiddet içerikli haber geliyor. Michigan eyaletinde 25 yaşındaki Isaac Sissel, Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği yönünde tehditte bulunması üzerine tutuklandı.

Savcıların açıklamasına göre, Isaac Sissel, Batı Virginia'daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne gönderdiği kağıda, "Trump'ın seçimleri kazanması halinde muhafazakar Hristiyan pisliğine karşı bir saldırı gerçekleştireceğim" yazdı.

Elinde çalıntı bir AR-15 tarzı tüfek olduğunu belirten Sissel, "Adını vermeyi reddettiğim bir hedef var, böylece planlarımdan kurtulmaya devam edebilirim. Belirli bir kurban ya da silahı sakladığım yeri bulma becerisi olmadan, ben saldırıyı tamamlayana kadar FBI'ın yapabileceği hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Sissel, bugün federal mahkemeye çıkarılacak. - MİCHİGAN

Kaynak: İHA

Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump, Donald Trump, michigan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trump'a Tehditten Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Donald Trump’a suikast tehdidi FBI apar topar tutukladı Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı
00:19 ABD’de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
00:13 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’tan dikkat çeken video: Amerika’yı yeniden harika yapabiliriz Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz
23:38 Trump mı Harris mi ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında
21:29 ABD’de tarihi günde bir açıklama da Harris’ten: Önümdeki göreve odaklandım ABD'de tarihi günde bir açıklama da Harris'ten: Önümdeki göreve odaklandım
09:46 Siirt’ten Esenyurt’a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı Siirt'ten Esenyurt'a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı
09:46 Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo’nun kalemini kırdılar Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo'nun kalemini kırdılar
09:44 İstanbul’da tuvalette gizli kamera skandalı İstanbul'da tuvalette gizli kamera skandalı!
09:25 Mbappe’nin Real Madrid’de yaptıkları artık bardağı taşırdı Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 01:28:57. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'a Tehditten Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.