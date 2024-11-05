Trump'a Tehditten Tutuklama

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ABD'nin Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği tehdidinde bulunan 25 yaşındaki Isaac Sissel tutuklandı.

ABD'de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ederken bazı eyaletlerden şiddet içerikli haber geliyor. Michigan eyaletinde 25 yaşındaki Isaac Sissel, Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği yönünde tehditte bulunması üzerine tutuklandı.

Savcıların açıklamasına göre, Isaac Sissel, Batı Virginia'daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne gönderdiği kağıda, "Trump'ın seçimleri kazanması halinde muhafazakar Hristiyan pisliğine karşı bir saldırı gerçekleştireceğim" yazdı.

Elinde çalıntı bir AR-15 tarzı tüfek olduğunu belirten Sissel, "Adını vermeyi reddettiğim bir hedef var, böylece planlarımdan kurtulmaya devam edebilirim. Belirli bir kurban ya da silahı sakladığım yeri bulma becerisi olmadan, ben saldırıyı tamamlayana kadar FBI'ın yapabileceği hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Sissel, bugün federal mahkemeye çıkarılacak. - MİCHİGAN