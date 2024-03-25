Trump\'ın Stormy Daniels Davası İçin İlk Duruşma Tarihi Belirlendi

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ilk duruşması 15 Nisan'da jüri seçimiyle başlayacak.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump hakkında açılan dört ceza davasından biri olan yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili davanın ilk duruşması 15 Nisan'da jüri seçimiyle başlayacak. Yargıç Juan Merchan, bugün yapılan duruşmada Trump'ın davanın düşürülmesi ve ertelenmesine yönelik taleplerini reddederek, "Bu arada, planlanan duruşma tarihi 15 Nisan'dır" dedi.

"Seçmen sindirme ve seçimlere müdahale davası"

Trump, açılan davayı "seçmen sindirme ve seçimlere müdahale davası" olarak nitelendirerek, "Bu üç buçuk yıl önce açılabilecek bir davaydı ve şimdi, tam da seçim sırasında başlamaya karar verdiler. Böylece kampanya yapamayacağım" dedi.

Trump, "Elinizde öyle bir dava var ki, bu davayı başlatmak için can atıyorlar. Yargıç daha hızlı ilerleyemezdi. Başlamasını o kadar çok istiyor ki" ifadelerini kullanarak, başkanlık seçimine aylar kala söz konusu davanın açılmaması gerektiğini savundu. "İfade vermekte hiçbir sorun yaşamam. Ben yanlış bir şey yapmadım" diyen Trump, "Duruşmanın yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum. Bir seçimin, bir başkanlık seçiminin ortasında böyle bir duruşmayı nasıl yapabileceğinizi bilmiyorum" dedi.

"Bu bir Biden davası"

Davada mahkumiyet almasının kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kaybetmesine neden olabileceğinden endişe edip etmediği sorusu üzerine Trump, "Bu beni daha popüler de yapabilir. Çünkü insanlar bunun bir aldatmaca olduğunu biliyor. Bu bir Biden davası" dedi.

Söz konusu davada yargılama, Trump'a suçlamaların yöneltilmesinden bir yıl sonra başlamış olacak. Trump'ın dört ceza davasından ilki olan davanın muhtemelen başkanlık seçimlerinden önce gerçekleşecek tek dava olması bekleniyor.

"Sus payı" davası

Yetişkin film oyuncusu Daniels, Trump ile yaşadıkları ilişki konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ifade etmişti. Daniels, anlaşmanın Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu savunmuştu. Trump ise Daniels'ın iddialarını yalanlamıştı. Ancak Trump'a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı. Cohen, daha sonra kendisine Trump'ın şirketleri tarafından ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti. Cohen, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "vergi kaçırma" ve "Kongre'ye yalan söyleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere 9 federal suçlamayı kabul etmiş, Aralık 2018'de 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, geçtiğimiz sene 4 Nisan'da söz konusu ödemeyi örtbas etmek için mali kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı dava kapsamında hakim karşısına çıkmış ve duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti. - NEW YORK