Tuba Ulu'ya Hapis Cezası

Komedyen Tuba Ulu'nun, bir gösterisinde Osmanlı Cihan Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Hakim, Ulu'nun 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Bir gösterisinde Osmanlı Cihan Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Tuğba Ulu'nun yargılanmasına devam edildi.

"Gösterilerimde de kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptım"

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Tuba Ulu ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada hakim tarafından geçtiğimiz celse açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan Tuba Ulu "Beraatimi talep ediyorum. Mütalaada belirtilen kadınları aşağılamaya yönelik eylemi kabul etmiyorum. Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak her alanda mücadele ettiğim düşünülerek suçlamayı kabul etmiyorum. Gösterilerimde de kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptım" dedi.

Ulu son sözünde "Söz konusu söylemlerinin ayrıştırıcı nitelikte olduğunu düşünüyorum. Kimseyi aşağılama durumum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan hakim, Ulu'nun 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 5 ay hapis ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. - İSTANBUL