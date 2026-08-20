Tümgeneral Tataroğlu\'na Teşekkür

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu ile bir araya geldi.

Buluşmada, Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevinde kente sunduğu hizmetler dolayısıyla Tümgeneral İdris Tataroğlu'na teşekkür edildi. Buluşmanın ardından yapılan açıklamada, Tataroğlu'nun Bursa'daki görev süresi boyunca önemli hizmetlerde bulunduğu belirtilerek, yeni görev yeri olan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevinde başarı dilekleri iletildi. Tümgeneral İdris Tataroğlu'nun İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevine atanmasıyla birlikte Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevindeki dönemi de sona ermiş oldu.

Vali Erol Ayyıldız ve Milletvekili Mustafa Yavuz, Tataroğlu'na Bursa'ya verdiği hizmetler için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.