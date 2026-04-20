Tuncay Sonel Gözaltında

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in sorgusu devam ediyor.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve 17 Nisan'da sabah saatlerinde Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki sorgusu devam ediyor. Tuncay Sonel için ek gözaltı süresi alındı.

5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 10 kişi tutuklanmıştı. Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Kadın Doğum Uzmanı Doktor Çağdaş Özdemir, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.'de tutuklananlar arasında olan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı. Daha sonra Elazığ'da bulunduğu tespit edilen Tuncay Sonel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Erzurum'a sevk edilmişti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ek gözaltı süresiyle beraber 3 günlük sorgusu devam eden Tuncay Sonel'in Erzurum Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor. Tuncay Sonel ile ilgili soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gülistan Doku, Tuncay Sonel, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 19:17:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.