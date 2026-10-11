Tunceli Akpazar\'da ahır yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü

Tunceli'de meydana gelen ahır yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akpazar Beldesine bağlı Kuşçu Esentepe Mahallesinde bulunan bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.