Tunceli Akpazar\'da ahır yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü

Tunceli Akpazar'da ahır yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli Akpazar'da Kuşçu Esentepe Mahallesi'ndeki ahırda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Tunceli'de meydana gelen ahır yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Akpazar Beldesine bağlı Kuşçu Esentepe Mahallesinde bulunan bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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