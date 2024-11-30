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Kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan ve bugün gözaltına alınan Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan tutuklandı.

Tunceli Belediyesine kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan ve hakkında ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı getirilen Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan bugün sabah saatlerinde Pertek ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa çıkarılan Orhan, tutuklama talebi ile sulh ceza hakkimliğine sevk edildi. Orhan, "2911 sayılı gösteri kanununa muhalefetten" tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ