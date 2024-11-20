Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Konak, tutuklanmazken yurt dışı yasağı getirildi.
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın seçim sürecinde yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında "Terör örgütü üyeliği" üyeliğiyle açılan davanın duruşması, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Konak'ın katılmadığı duruşmada mahkeme, Konak'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakkında tutuklama yapılmayan Konak için yurt dışı çıkış yasağı getirildi. - TUNCELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a Terör Örgütü Üyeliğinden Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?