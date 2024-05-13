DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Konak ifadeye çağrıldı.
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart yerel seçimleri sürecindeki konuşmalarda terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Cevdet Konak, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. - TUNCELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak Hakkında Terör Örgütü Propagandası Soruşturması - Son Dakika
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