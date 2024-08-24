Tunceli\'de çıkan örtü yangını söndürüldü

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Tunceli'de çıkan örtü yangını, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu Meterisler mezrasında öğleden sonra yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye, 1 itfaiye, 1 arazöz ile 7 timden oluşan jandarma komando timi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - TUNCELİ