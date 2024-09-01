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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan yangında 11 hektarlık alan zarar gördü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Yarımkaya köyünde otluk alanda yangın çıktı. Yangına, orman işletme ve milli parkla şubesi ekipleri, jandarma timleri, itfaiye ile vatandaşlar tarafından müdahale edildi. 11 hektarlık alanda zarara neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. - TUNCELİ