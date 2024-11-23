Tunceli'de, dün kayyum atamalarının ardından düzenlenen protestolara katılan 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Tunceli'de, merkez ve Ovacık Belediyesine kayyum atanmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerine karışan 8 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi. - TUNCELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tunceli'de Kayyum Atamalarına Protesto: 8 Kişi Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?