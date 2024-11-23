Tunceli\'de Kayyum Atamalarına Protesto: 8 Kişi Gözaltında

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Tunceli'de, dün kayyum atamalarının ardından düzenlenen protestolara katılan 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Tunceli'de, merkez ve Ovacık Belediyesine kayyum atanmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerine karışan 8 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi. - TUNCELİ