Tunceli'de Mahsur Kalan 3 Kardeş Kurtarıldı - Son Dakika
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Tunceli'de Mahsur Kalan 3 Kardeş Kurtarıldı

28.06.2026 16:38
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Tunceli'de mantar toplamak için giden 3 kardeş, su yükselince mahsur kaldı, jandarma kurtardı.

Tunceli'de dere kenarına mantar toplamak için giden ve suların yükselmesiyle mahsur kalan 3 kardeş, jandarma ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, Tunceli'nin Gökçek Köyü kırsalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mantar toplamak için dere kenarına giden Süleyman K., Filiz K. ve Mustafa K.,'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye arama ve kurtarma çalışması yapmak için 2 asayiş ve 2 komando timi sevk edildi. Gece boyunca ekipler tarafından yapılan aramalarda mahsur kalan vatandaşlar Kutu Deresi bölgesinde tarafından bulundu. Su seviyesinin yükselmesinden dolayı mahsur kalan vatandaşlar, Arama Kurtarma Timleri tarafından kurulan halat sistemiyle 3 saatlik çalışmanın ardından bulundukları bölgeden kurtarıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, Tunceli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Mahsur Kalan 3 Kardeş Kurtarıldı - Son Dakika

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