Tunceli\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Hıdırdamı-Karabakır bölgesinde öğleden sonra otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana da sıçradı. İlk etapta köylülerin müdahale ettiği yangına haber verilmesi üzerine Hozat ve Pertek Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile jandarma da müdahalede bulundu. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ