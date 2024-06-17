Tunceli'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

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Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tunceli Pülümür karayolu Karahaydar mevkiinde meydana geldi. Plakası bilinmeyen araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ