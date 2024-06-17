Tunceli'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Tunceli'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Tunceli Pülümür karayolu Karahaydar mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

17.06.2024 18:02
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Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tunceli Pülümür karayolu Karahaydar mevkiinde meydana geldi. Plakası bilinmeyen araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı - Son Dakika
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