Tunceli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, 2 Kişi Kurtuldu - Son Dakika
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Tunceli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, 2 Kişi Kurtuldu

Tunceli\'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, 2 Kişi Kurtuldu

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazadan burunları bile kanamadan kurtulan sürücü M.K. ile İ.K., tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi. Vatandaşlar, kaza yerinde bariyerlerin bulunmamasına tepki gösterirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.04.2024 15:49
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza Tunceli'nin Pülümür ilçesi Hiver Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 23 AAD 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazadan burunları bile kanamadan kurtulan sürücü M.K. ile İ.K., tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Vatandaşlar, kaza yerinde bariyerlerin bulunmamasına tepki gösterirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, 2 Kişi Kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, 2 Kişi Kurtuldu - Son Dakika
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