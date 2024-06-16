Tunceli'de Yıldırım Sonucu Çıkan Yangında Yüzlerce Dönüm Ekili Alan Kül Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tunceli'de Yıldırım Sonucu Çıkan Yangında Yüzlerce Dönüm Ekili Alan Kül Oldu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü ile Akçapınar köyü arasındaki Saki mevkiinde yıldırımın düştüğü arpa ve buğday ekili tarlada yangın çıktı. Şiddetli fırtınanın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede geniş bölgeye yayıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti, ancak yüzlerce dönüm ekili alan kül oldu. Ayrıca, Ulukale köyünde de otluk alanda çıkan ikinci bir yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

16.06.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yıldırımın düştüğü arpa ve buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangın nedeni yüzlerce dönüm ekili alan kül oldu.

Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü ile Akçapınar köyü arasındaki Saki mevkiinde arpa ve buğday ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Şiddetli fırtınanın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede geniş bölgeye yayıldı. Dumanı gören vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, yangın yerinin çevresini pulluk marifetiyle, traktörle sürerek yangının daha fazla yayılmasını engelledi. Yangında yüzlerce dönüm ekili alan kül oldu.

İkinci bir yangın ise Ulukale köyünde otluk alanda çıktı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük otluk alan yandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Çemişgezek, Jandarma, İtfaiye, Tunceli, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Yıldırım Sonucu Çıkan Yangında Yüzlerce Dönüm Ekili Alan Kül Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
08:17 Kariye Camii’nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı
08:08 Gaziantep’te katliam 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:24 Bakan Uraloğlu duyurdu İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler Bakan Uraloğlu duyurdu! İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
08:42 Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti
07:56 Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha Bestemsu Özdemir ekibe veda etti Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha! Bestemsu Özdemir ekibe veda etti
07:51 Müslümanlar, Mescid-i Aksa’da Kurban Bayramı namazını eda etti Müslümanlar, Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda etti
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
23:15 Adalarda elektrikli araç dönemi başladı Adalarda elektrikli araç dönemi başladı
23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 10:14:02. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Yıldırım Sonucu Çıkan Yangında Yüzlerce Dönüm Ekili Alan Kül Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement