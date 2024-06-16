Tunceli'de Yıldırım Sonucu Çıkan Yangında Yüzlerce Dönüm Ekili Alan Kül Oldu

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yıldırımın düştüğü arpa ve buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangın nedeni yüzlerce dönüm ekili alan kül oldu.

Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü ile Akçapınar köyü arasındaki Saki mevkiinde arpa ve buğday ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Şiddetli fırtınanın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede geniş bölgeye yayıldı. Dumanı gören vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, yangın yerinin çevresini pulluk marifetiyle, traktörle sürerek yangının daha fazla yayılmasını engelledi. Yangında yüzlerce dönüm ekili alan kül oldu.

İkinci bir yangın ise Ulukale köyünde otluk alanda çıktı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük otluk alan yandı. - TUNCELİ