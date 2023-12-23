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Tunceli-Ovacık karayolunda trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Tunceli-Ovacık karayolunda trafik kazası: 3 yaralı

Tunceli-Ovacık karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, yolcu otobüsü ile özel otomobil çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tunceli-Ovacık karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
23.12.2023 - 14:54,
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Tunceli- Ovacık karayolunda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolu Torunoba mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan 34 CHH 130 plakalı yolcu otobüsü ile 62 AP 673 plakalı özel otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, 3 kişi yaralanırken olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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