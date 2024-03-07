Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve Emniyet Müdürü Hakan Duman'ın da katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda, kentteki asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, Tunceli'de huzur ve güven ortamının devamını sağlamak için jandarma ve emniyet personelinin 7 gün 24 saat çalıştığını belirtti. Ayrıca, Tunceli'de meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin istatistikler ve terör örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında da bilgi verildi. Vali Tekbıyıkoğlu, Tunceli'nin huzur ve sükun ortamının sağlandığını ve bu durumun devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

07.03.2024 20:05
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve Emniyet Müdürü Hakan Duman da katıldı.

Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayınlanan toplantıda konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla 4 in 390 jandarma, bin 638 emniyet personelinin 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğünü söyledi.

Tunceli'de 2023 yılının ilk 2 ayı ile 2024 yılının ilk 2 ayında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin istatistikleri paylaşan Vali Tekbıyıkoğlu, KOM, terör örgütlerine yönelik operasyonlar ve trafik denetimlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Tunceli'de herhangi bir terörist unsur bulunmadığını kaydeden Vali Tekbıyıkoğlu, "Tunceli'nin huzur ve sükun ortamı şu an itibariyle sağlanmıştır. Bu huzurlu ortamın geriye düşmemesi için elimizden geleni gayreti göstereceğiz. Anadolu'nun tam ortasında yer alan ve turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ilimizin huzur ve sükununu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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