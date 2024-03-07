Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve Emniyet Müdürü Hakan Duman da katıldı.

Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayınlanan toplantıda konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla 4 in 390 jandarma, bin 638 emniyet personelinin 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğünü söyledi.

Tunceli'de 2023 yılının ilk 2 ayı ile 2024 yılının ilk 2 ayında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin istatistikleri paylaşan Vali Tekbıyıkoğlu, KOM, terör örgütlerine yönelik operasyonlar ve trafik denetimlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Tunceli'de herhangi bir terörist unsur bulunmadığını kaydeden Vali Tekbıyıkoğlu, "Tunceli'nin huzur ve sükun ortamı şu an itibariyle sağlanmıştır. Bu huzurlu ortamın geriye düşmemesi için elimizden geleni gayreti göstereceğiz. Anadolu'nun tam ortasında yer alan ve turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ilimizin huzur ve sükununu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. - TUNCELİ