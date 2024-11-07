Turgutlu\'da İki Kamyon Seyir Halinde Alev Aldı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan iki araç sürücülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Turgutlu'dan Manisa'ya atık taşıdıkları öğrenilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresine (MASKİ) ait iki kamyon aynı anda alev alarak yandı. Birbirine yakın şekilde Turgutlu'dan Manisa'ya giden kamyonlar Turgutlu ilçesi Jandarma Kavşağı yakınlarında alev aldı. İlk olarak 45 AFH 609 plakalı kamyonun balata kısmında yangın çıktı. Araç şoförü olayı fark eder etmez aracını durdurarak yangın tüpüyle müdahalede bulunup yangını söndürdü. Tam bu sırada diğer arkadaşına yardım etmek amacıyla 45 ALS 658 plakalı kamyonundan inerek olay yerine gelen sürücünün kullandığı araçta da yangın çıktı. Şoför mahallinde çıktığı iddia edilen yangının, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve sürücüler araca müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangınlarda maddi hasar meydana geldi. - MANİSA