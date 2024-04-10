Türk Polis Teşkilatının 179. Yıl Dönümü Kutlamaları

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Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kozan Hükümet Konağında tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İlçe Emniyet Amiri Fatih Alptekin, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın ve siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Polis İbrahim Yüce Polis Merkezinde tebrikler kabul edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, "Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümü kutlu olmasını temenni ediyor. Görev yapan tüm mesai arkadaşlarımın bayramlarını ve günlerini kutluyorum" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise "Malımızı, mülkümüzü, şerefimizi, vatan ve milletimizi emanet ettiğimiz bu şanlı teşkilatımızın yanındayız. Bu gururla gelinen bir tören. Sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Kentteki huzur ve güven için mücadelenize emeğinize şahidiz ve teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA