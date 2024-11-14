Türkeli\'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Sinop'un Türkeli ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 10 bin 440 makaron ile 13 bin adet ambalaj paketi ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Türkeli ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla bandrolsüz sigara kaçakçılığına yönelik önemli bir darbe vurdu. Operasyonlar sonucu, 10 bin 440 adet doldurulmuş makaron, 13 bin adet ambalaj paketi, 27 adet likit, 4 adet elektronik sigara ve 1 adet makaron doldurma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP