Tuzla'da ani fren yapan yolcu otobüsüne beton pompası çarptı: Cam patladı, yolcular yere savruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tuzla'da ani fren yapan yolcu otobüsüne beton pompası çarptı: Cam patladı, yolcular yere savruldu

Tuzla\'da ani fren yapan yolcu otobüsüne beton pompası çarptı: Cam patladı, yolcular yere savruldu
23.06.2026 10:50  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla D-100 kara yolunda önüne çıkan araç nedeniyle ani fren yapan belediye otobüsüne arkadan gelen beton pompası çarptı. Kazada hafif yaralanan bazı yolcular hastaneye kaldırıldı.

Tuzla D-100 kara yolunda önüne çıkan araç nedeniyle ani fren yapan belediye otobüsüne arkadan gelen beton pompası çarptı. Otobüs içerisindeki yolcuların yere savrulduğu ve büyük paniğin yaşandığı kazada hafif yaralanan bazı yolcular hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolu İçmeler Köprüsü mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 200 hatlı ve 41 AIG 611 plakalı yolcu otobüsünün önüne seyir halindeyken aniden bir araç çıktı. Otobüs şoförünün ani fren yapması sonucu içerideki bazı yolcular dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada aynı istikamette arkadan gelen 34 KIB 880 plakalı beton pompası duramayarak yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün arka camı kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yolculara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle hafif yaralanan bazı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde ve yan yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Tuzla, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da ani fren yapan yolcu otobüsüne beton pompası çarptı: Cam patladı, yolcular yere savruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
Dünya Kupası’nda dikkat çeken görüntü Antrenmanda dua ettiler Dünya Kupası'nda dikkat çeken görüntü! Antrenmanda dua ettiler
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak Türkiye 5 bin kişilik horon ile dünya rekoru kıracak

10:53
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper
10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:23
Ankara kulisleri bunu konuşuyor Demirtaş’ın tahliyesi için yeni tarih
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
09:40
Fenerbahçe’de kıyım başladı İki yıldıza “Güle güle“ dediler
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza "Güle güle" dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 11:11:13. #7.13#
SON DAKİKA: Tuzla'da ani fren yapan yolcu otobüsüne beton pompası çarptı: Cam patladı, yolcular yere savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.