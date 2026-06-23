Tuzla\'da ani fren yapan yolcu otobüsüne beton pompası çarptı: Cam patladı, yolcular yere savruldu

Tuzla D-100 kara yolunda önüne çıkan araç nedeniyle ani fren yapan belediye otobüsüne arkadan gelen beton pompası çarptı. Otobüs içerisindeki yolcuların yere savrulduğu ve büyük paniğin yaşandığı kazada hafif yaralanan bazı yolcular hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolu İçmeler Köprüsü mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 200 hatlı ve 41 AIG 611 plakalı yolcu otobüsünün önüne seyir halindeyken aniden bir araç çıktı. Otobüs şoförünün ani fren yapması sonucu içerideki bazı yolcular dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada aynı istikamette arkadan gelen 34 KIB 880 plakalı beton pompası duramayarak yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün arka camı kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yolculara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle hafif yaralanan bazı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde ve yan yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL