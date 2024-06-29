Tuzla'da dükkan sahibine silahlı saldırı: Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Tuzla'da dükkan sahibine silahlı saldırı: Görüntüler ortaya çıktı

Tuzla'da bir dükkan sahibi olan İbrahim Türk, aralarında husumet bulunan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın Türk'e kurşun yağdırdığı ve kaçtığı görülüyor. Türk'ün arkadaşları ise hemen müdahale ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

29.06.2024 20:30
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Tuzla'da dükkan sahibinin ağır yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre bir şahıs, aralarında husumet bulunan İbrahim Türk'ü dükkanının önüne çağırarak kurşun yağdırmıştı. Korku dolu saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı şahsın İbrahim Türk'e kurşun yağdırarak kaçtığı ve arkadaşlarının Türk'e ilk müdahaleyi gerçekleştirerek sağlık ekiplerine haber verdiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tuzla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tuzla'da dükkan sahibine silahlı saldırı: Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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