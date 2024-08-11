3.Sayfa

Tuzla'da şantiyede göçük: 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Tuzla'da bulunan bir şantiyede meydana gelen göçükte çökme meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Tuzla Tepeören'de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi. iddiaya göre, iki işçi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.