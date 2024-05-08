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Tuzla'da tır yangını

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Tuzla'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırın motor kısmında başlayan yangın bütün tırı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Trafik yoğunluğu oluştu ancak tır çekici yardımıyla tır kaldırıldı ve trafik normale döndü.

08.05.2024 02:02  Güncelleme: 02:04
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Tuzla'da tır yangını

İSTANBUL - Tuzla'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırın motor kısmında başlayan yangın bütün tırı bir anda sardı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halindeki 34 GZB 382 plakalı bir tırın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede bütün tırı sardı. Yangını fark eden şoför tırı sağa çekerek durdurdu ve araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar Ankara istikametinde kontrollü olarak seyrederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Soğutma çalışmalarının sona ermesi ile tır çekici yardımıyla kaldırıldı. TEM Ankara istikametinde trafik yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA

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