Tuzla\'da Yangın: Gecekondu Kullanılamaz Hale Geldi

Tuzla Tepeören Mahallesi'ndeki otluk alanda başlayan yangın, tek katlı gecekonduya sirayet ederken, yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tepeören Mahallesi Köksal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yakındaki tek katlı gecekondunun tamamına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.