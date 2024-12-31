Uçak Kazasında Kara Kutular Brezilya'ya Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uçak Kazasında Kara Kutular Brezilya'ya Gönderildi

Azerbaycan Hava Yolları'nın uçağının kazasından sonra kara kutular incelenmek üzere Brezilya'ya gönderiliyor.

31.12.2024 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın Aktau kentindeki havalimanına inişi sırasında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının kara kutuları, incelenmek üzere Brezilya'ya gönderiliyor.

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kentindeki havalimanına inişi sırasında düşmesi sonucu yaşanan kazada uçağa ait kara kutular incelenmek üzere Brezilya'ya gönderiliyor. Brezilya Hava Kuvvetleri'nce yapılan açıklamada, uçak kazasının nedenlerine ilişkin kilit bilgileri içeren kara kutuların başkent Brasilia'da Brezilyalı havacılık araştırmacıları tarafından işletilen bir laboratuvarda inceleneceği kaydedildi. Bu süreci Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan'dan temsilcilerin de takip edeceği bildirildi. Kokpit konuşmalarını ve uçuş bilgilerini içeren kara kutular incelemelerin ardından uzmanlar tarafından incelenmek üzere Kazakistan'a gönderilecek.

Kara kutuların Brezilya'ya gönderilme kararının AZAL uçağının Brezilya'da üretilmiş olması nedeniyle alındığı aktarıldı.

Azerbaycan Havayolları'na ait 67 kişiyi taşıyan Bakü- Grozni seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise sağ kurtulmuştu. Uçağın Grozni'ye yaklaştığında Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia edilmiş, bunun üzerine Aktau'ya yönlendirildiği belirtilmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesine yol açan olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemişti. Aliyev, "Rus tarafı, konuyu örtbas etmek istediğini açıkça ortaya koydu. Uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü bugün açıkça söyleyebiliriz. Uçağımızın radyo-elektronik savaş yoluyla kontrol edilemez hale getirildiğini de biliyoruz. Olayı bazı kuşlara atfetmek ya da gaz tüpü patlaması olarak tanımlamak hem aptallık hem de sahtekarlıktır" demişti. - BRASILIA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Acil Durum, Kazakistan, Azerbaycan, Havacılık, İnceleme, Güvenlik, brasilia, Brezilya, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uçak Kazasında Kara Kutular Brezilya'ya Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
07:40 Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Doğu Demirkol’un çok konuşulan telefon jokerleri Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri
07:15 MasterChef’te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 21:40:16. #1.13#
SON DAKİKA: Uçak Kazasında Kara Kutular Brezilya'ya Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.