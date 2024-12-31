Uçak Kazasında Kara Kutular Brezilya'ya Gönderildi

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Kazakistan'ın Aktau kentindeki havalimanına inişi sırasında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının kara kutuları, incelenmek üzere Brezilya'ya gönderiliyor.

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kentindeki havalimanına inişi sırasında düşmesi sonucu yaşanan kazada uçağa ait kara kutular incelenmek üzere Brezilya'ya gönderiliyor. Brezilya Hava Kuvvetleri'nce yapılan açıklamada, uçak kazasının nedenlerine ilişkin kilit bilgileri içeren kara kutuların başkent Brasilia'da Brezilyalı havacılık araştırmacıları tarafından işletilen bir laboratuvarda inceleneceği kaydedildi. Bu süreci Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan'dan temsilcilerin de takip edeceği bildirildi. Kokpit konuşmalarını ve uçuş bilgilerini içeren kara kutular incelemelerin ardından uzmanlar tarafından incelenmek üzere Kazakistan'a gönderilecek.

Kara kutuların Brezilya'ya gönderilme kararının AZAL uçağının Brezilya'da üretilmiş olması nedeniyle alındığı aktarıldı.

Azerbaycan Havayolları'na ait 67 kişiyi taşıyan Bakü- Grozni seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise sağ kurtulmuştu. Uçağın Grozni'ye yaklaştığında Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia edilmiş, bunun üzerine Aktau'ya yönlendirildiği belirtilmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesine yol açan olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemişti. Aliyev, "Rus tarafı, konuyu örtbas etmek istediğini açıkça ortaya koydu. Uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü bugün açıkça söyleyebiliriz. Uçağımızın radyo-elektronik savaş yoluyla kontrol edilemez hale getirildiğini de biliyoruz. Olayı bazı kuşlara atfetmek ya da gaz tüpü patlaması olarak tanımlamak hem aptallık hem de sahtekarlıktır" demişti. - BRASILIA