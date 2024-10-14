Uğur Dündar Reha Muhtar\'ın sağlık durumu hakkındaki yeni gelişmeyi duyurdu

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Sarıyerdeki evinde merdivenlerden düşerek yoğun bakıma kaldırılan gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumu iyileşme sürecine girdi. Hastaneyi ziyaret eden meslektaşı Uğur Dündar, Muhtar'ın bu hafta taburcu olacağını açıkladı.

'BU HAFTA TABURCU OLACAK'

Televizyon yorumcusu ve haber sunucusu Reha Muhtar, geçtiğimiz aylarda yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmış ve bilinci kapanarak yoğun bakımda entübe edilmişti. Ağustos ayından beri hastanede tedavi gören Muhtar'ın sağlık durumu, gün geçtikçe iyiye gidiyor.

Meslektaşı Uğur Dündar, Reha Muhtar'ın son durumu hakkında sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Dün hastanede Muhtar'ı ziyaret eden Dündar, "Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur" dedi.