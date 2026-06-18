Ukrayna'dan Moskova'ya son iki yılın en büyük dron saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Moskova'ya son iki yılın en büyük dron saldırısı

18.06.2026 11:29
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Ukrayna, en az 194 dron ile Rusya'nın başkenti Moskova'ya son iki yılın en büyük dron saldırısını düzenledi. Saldırıda Moskova Petrol Rafinerisi vurulurken, Rusya 555 dronu engellediğini açıkladı. Rusya ise 7 füze ve 239 dron ile karşılık verdi.

Ukrayna, en az 194 dron ile Rusya'nın başkenti Moskova'ya son iki yılın en büyük dron saldırısını düzenledi. Saldırıda, Moskova Petrol Rafinerisi vuruldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı 2022'den bu yana devam ederken, Ukrayna, en az 194 dron ile Rusya'nın başkenti Moskova'ya son iki yılın en büyük dron saldırısını düzenledi. Saldırıda, Moskova Petrol Rafinerisi vurulurken, rafineride büyük çaplı yangın çıktı. Söz konusu rafineri geçtiğimiz salı günü de Ukrayna tarafından vurulmuş ve zarar görmüştü.

Başkentte birçok nokta dronların hedefi oldu. Moskova'daki tüm büyük havalimanlarında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, hava savunma sistemlerinin başkente yönelen en az 194 dronu düşürdüğünü açıkladı.

Rusya en az 555 dronu engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Moskova saldırısının Rusya'nın geniş bir bölümünü hedef alan daha kapsamlı bir Ukrayna operasyonunun parçası olduğunu belirterek, hava savunma sistemlerinin Azak Denizi üzerindekiler de dahil olmak üzere en az 555 İHA'yı engellediğini duyurdu.

Rusya'dan Ukrayna'ya 7 füze ve 239 dron ile karşılık

Rusya ise, Ukrayna'nın saldırılarına 7 füze ve 239 dron ile karşılık verdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus saldırılarında başkent Kiev ve Poltava bölgelerinde bir özel konut, bir enerji altyapı tesisi, bir hangar ve petrol tesislerinin vurulduğunu açıkladı.

"Rusya diplomasi alanında gerekli adımları atmalıdır"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta içinde ikinci kez Moskova Petrol Rafinerisi hedef alındı. Rostov bölgesinde ve Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki topraklarında da hedefler vuruldu. Bu, şehirlerimize ve topluluklarımıza yönelik Rus saldırılarına karşı tamamen haklı bir tepki olup, savaşçılarımızın Rusya'nın savaş makinesini ayakta tutan tesislere karşı yürüttüğü mücadelenin bir başka önemli sonucudur. Son günlerde, tüm ortaklarımız orta menzilli saldırılarımızın ve uzun menzilli saldırılarımızın hassasiyetini ve etkinliğini takdir ettiler. Savaşın sona ermesinin zamanı geldi ve Rusya diplomasi alanında gerekli adımları atmalıdır" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Moskova, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'dan Moskova'ya son iki yılın en büyük dron saldırısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Moskova'ya son iki yılın en büyük dron saldırısı - Son Dakika
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