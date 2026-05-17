Ukrayna, Rusya'ya en az 556 dron ile saldırdı: 3 ölü, 12 yaralı

17.05.2026 09:11
Ukrayna'nın gece boyunca Moskova ve çevresine düzenlediği en az 556 dronlu saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, petrol rafinerisinin zarar görmediğini, 3 evin hasar aldığını açıkladı.

Ukrayna'nın gece boyunca Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine yönelik en az 556 dron ile düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda can kayıpları her geçen gün artıyor. Ukrayna, gece boyunca Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine dron saldırıları düzenledi. Saldırılarda, 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, gece boyunca süren saldırıda Moskova'daki petrol rafinerisinin zarar görmediğini, ancak üç evin hasar gördüğünü söyledi. Sobyanin, son 24 saatte 120'den fazla dronun düşürüldüğünü aktardı.

Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov, Moskova'nın kuzeyindeki Khimki kentinde bir evin vurulduğunu ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Mytishchi bölgesindeki Pogorelki köyünde ise iki kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Vorobyov, saldırılarda çok katlı binaların ve altyapı tesislerinin hasar gördüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Moskova bölgesi de dahil olmak üzere ülke genelinde 556 dronun düşürüldüğünü açıkladı.

Zelenskiy intikam sözü vermişti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği ve 24 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından geçtiğimiz cuma günü daha fazla misilleme saldırısı sözü vermişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
