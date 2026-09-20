Ukrayna güçleri Moskova'ya seçim son günü İHA saldırısı düzenledi, 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna güçleri Moskova'ya seçim son günü İHA saldırısı düzenledi, 2 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna güçleri, Rusya’da Devlet Duması seçiminin son gününde Moskova ve çevresine geniş çaplı İHA saldırısı düzenledi; saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, saldırının seçimleri sekteye uğratmayı amaçladığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Ukrayna güçlerinin, Rusya'da cuma günü başlayan Devlet Duması seçiminin son gününde başkent Moskova ve çevresine düzenlediği geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da parlamentonun alt meclisi olan Devlet Duması'nın yeni üyelerini belirlemek üzere 18 Eylül Cuma günü başlayan seçimde oy kullanma işlemleri son gününe girdi. Üç günlük seçim sürecinde yaklaşık 1,8 milyonu yurt dışında kayıtlı olmak üzere yaklaşık 111 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaştan bu yana yapılan ilk Devlet Duması seçiminde ilk sonuçların bugün yerel saatle 21.00 sıralarında gelmesi, resmi sonuçların ise yarın açıklanması bekleniyor.

Ukrayna'dan İHA saldırısı

Ukrayna güçleri, seçimin son gününde başkent Moskova ve çevresini hedef alan geniş çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. Yetkililer, saldırılarda 2 kişinin öldüğünü ve daha önce de vurulmuş olan başkentin petrol rafinerisinin hedef alındığını bildirdi.

"Saldırının seçimleri sekteye uğratmak amacıyla açıkça planlandığı görülüyor"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, "Düşmanın şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısı püskürtüldü. Dünden bu yana tüm cephelerde bin 600'den fazla İHA düşürüldü. Bunların 450'si Moskova'ya yaklaşıyordu" dedi. Sobyanin, İHA'lardan birinin bir konut binasına isabet ettiğini, ancak can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Moskova belediye başkanı, "Bu benzeri görülmemiş saldırının seçimleri sekteye uğratmak amacıyla açıkça planlandığı görülüyor. Düşman başarılı olamadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
İhlas Haber AjansıGüvenlikPolitika3. SayfaMoskovaRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Sungurlu’da köy çeşmesinden içtiği su başına iş açtı Ses tellerine sülük yapışmış Sungurlu'da köy çeşmesinden içtiği su başına iş açtı! Ses tellerine sülük yapışmış
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
10:50
Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:31
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Yaptırdığı masaj sonu oldu Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
10:09
İran’dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış “Şartlar yerine gelmezse...“
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! "Şartlar yerine gelmezse..."
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 11:18:51. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna güçleri Moskova'ya seçim son günü İHA saldırısı düzenledi, 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement