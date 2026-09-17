Ukrayna İHA'ları Yaroslavl rafinerisini vurdu, Rostov'da trafo merkezi hasar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna İHA'ları Yaroslavl rafinerisini vurdu, Rostov'da trafo merkezi hasar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Yaroslavl bölgesindeki petrol rafinerisine İHA saldırısı düzenlemesinin ardından yangın çıktı. Rostov-na-Donu'da düşen İHA parçaları bir trafo merkezini hasara uğratırken kentin dört ilçesinde elektrik kesintisi yaşandı; Rusya 641 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna güçlerinin, Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde bulunan petrol rafinerisine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırının ardından yangın çıktı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 4 yılı aşkın süredir devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ukrayna, Rus enerji tesislerini vurmamayı kabul etti" açıklamasının ardından yeni bir saldırı düzenlendi. Ukrayna güçleri, Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde bulunan petrol rafinerisini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Saldırının ardından rafineride yangın çıktı.

Rostov-na-Donu kentinde trafo merkezi hasar gördü

Rostov-na-Donu Valisi Yuri Slyusar, Rostov-na-Donu kentinde düşen İHA parçaları nedeniyle bir elektrik trafo merkezinin hasar gördüğünü bildirdi. Slyusar, kentin dört ilçesinde elektrik kesintileri yaşandığını aktardı.

"Rostov'daki bir askeri havaalanına hassas bir saldırı gerçekleştirildi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Yaroslavl saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın savaşı her gün hissetmesini sağlayan savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Dün gece, Ukrayna Güvenlik Servisi, İnsansız Sistemler Kuvvetleri, Ukrayna Savunma İstihbaratı ve Dış İstihbarat Servisi'nin ortak operasyonunda Yaroslavl petrol rafinerisi vuruldu" dedi.

Rostov'da da saldırı düzenlendiğini bildiren Zelenskiy, "Güvenlik Servisi ayrıca Rostov'daki bir askeri havaalanına hassas bir saldırı gerçekleştirdi. Bir An-12, iki An-26 ve üç helikopterdeki hasar doğrulandı. Karadeniz'de de iyi sonuçlar elde edildi. Her gün saldırganlığa karşılık veriyoruz. Rusya barışı seçmeli" ifadelerini kullandı.

641 Ukrayna İHA'sı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Rusya'nın çeşitli bölgeleri ile Karadeniz, Hazar Denizi ve Azak Denizi üzerindeki hava sahasında 641 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
İhlas Haber AjansıYaroslavlGüvenlik3. SayfaRostovEnerjiRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umman Denizi’nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı Umman Denizi'nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı
Seferihisar Belediyesi operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı Seferihisar Belediyesi operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı
Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti
13:55
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe’yi bin pişman etti
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
13:51
Milyonları ilgilendiren açıklama Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Milyonları ilgilendiren açıklama! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
13:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu’nda olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda olacak
13:06
Putin’e şok “Rusya kahramanı“ dron saldırısında öldürüldü
Putin'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 13:58:59. #7.12#
SON DAKİKA: Ukrayna İHA'ları Yaroslavl rafinerisini vurdu, Rostov'da trafo merkezi hasar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement