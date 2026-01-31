Uludağ\'da telesiyej arızası: Mahsur kalan tüm tatilciler kurtarıldı

Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle tellerde mahsur kalan tatilcilerin tamamı kurtarıldı.

Telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu sistem güvenlik amacıyla durdurulurken, kabinlerde bulunan yaklaşık 51 tatilci havada asılı kaldı. Saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla mahsur kalan tatilciler halat yardımıyla tek tek tahliye edildi. İlk etapta 51 kişi kısa sürede indirildi. Kafeteryalar bölgesine yakın noktada mahsur kalan 8 tatilci de yürütülen çalışmaların ardından güvenli şekilde kurtarıldı.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Tahliye işlemlerinin halatlar ve manuel sistemler kullanılarak, kabin kabin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Otel yetkilileri, vites kutusuna elektrik gitmemesi üzerine arızayı fark ederek sistemi durdurduklarını ve hemen arama kurtarma ekiplerinden yardım talep ettiklerini açıkladı. JAK ekiplerinin ise ihbar sonrası kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahaleye başladığı belirtildi.

Kurtarma anları İHA ekipleri tarafından görüntülendi. - BURSA