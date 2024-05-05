Ümraniye'de Dolandırıcı, Vefat Eden Çocuğun Fotoğraflarını Kullanarak Para Topladı - Son Dakika
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Ümraniye'de Dolandırıcı, Vefat Eden Çocuğun Fotoğraflarını Kullanarak Para Topladı

Ümraniye'de bir dolandırıcı, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Yahya Karakuş'un fotoğraflarını ve hastalığını kullanarak sosyal medya üzerinden para topladı. Oğlunu kız gibi gösterip yardım toplayan dolandırıcıyı fark eden anne Figen Karakuş, 'Bir anne daha ne kadar yıkılabilir bilemiyorum' dedi.

05.05.2024 10:54
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Ümraniye'de bir dolandırıcı, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Yahya Karakuş'un fotoğraflarını ve hastalığını kullanarak sosyal medya üzerinden para topladı. Oğlunu kız gibi gösterip yardım toplayan dolandırıcıyı fark eden anne Figen Karakuş, "Bir anne daha ne kadar yıkılabilir bilemiyorum" dedi.

İddiaya göre, Serhad T., yaklaşık 5 yıl önce Ümraniye'de kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etmiş Yakup Karakuş adındaki çocuğun fotoğraflarını kullanarak yüzlerce kişiyi dolandırdı. Anne Figen Karakuş, internette gezinirken durumu fark etti. Figen Karakuş, sosyal medya üzerinden Serhad T.'ye ulaşarak, yardım parası için fotoğrafları kullanılan çocuğun kendi vefat eden oğlu olduğunu söyledi. Duruma sinirlenen dolandırıcı; anne Karakuş'a tehdit, hakaret ve küfür etmeye başladı. Emniyete başvuran anne Figen Karakuş vefat eden oğlu için adalet istiyor.

Erkek çocuğunu kız gibi gösterip yardım istedi

Anne Figen Karakuş, "Geçen cuma bana bir mesaj geliyor, 'Sizin oğlunuzun resmini bir dolandırıcı tarafından kullanılıp para toplanılıyor' diye. Ben onu gördüğümde ne hissettiğimi değil de yani ne yapacağımı şaşırdım. Biz bu insana ulaştık, yüklü miktarda bir yardım yapacağız dedik. bize çocuğun resmini gösterir misin dedik. O da 'gruplara attığım resim doğrudur, bu benim kızımdır, bir baba olarak ben kızım hakkında yalan mı söyleyeceğim' dedi. Sonra neyse biz böyle biraz üsteleyince hani bir resim falan görelim ona göre sana yardım edelim dedik, adam hemen telefonu kapattı anladı. İster yapın ister yapmayın dedi, hani olay doğrudur dedi kapattı. Adam tutturmuş hayır o benim kızım diyor. Anladı benim annesi olduğumu, bu sefer bana tehditler savurmaya başladı. İnsanları dolandırmaya çalışıyorlar ve bu gibi insanlar yüzünden gerçekten hasta olan çocuklara yardım edilmiyor. Bir anne daha ne kadar yıkılabilir bilemiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Ümraniye, Dolandırıcılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Dolandırıcı, Vefat Eden Çocuğun Fotoğraflarını Kullanarak Para Topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de Dolandırıcı, Vefat Eden Çocuğun Fotoğraflarını Kullanarak Para Topladı - Son Dakika
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