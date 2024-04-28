Ümraniye'de kaldırıma çıkan İETT otobüsü iş yerine daldı - Son Dakika
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Ümraniye'de kaldırıma çıkan İETT otobüsü iş yerine daldı

Ümraniye'de seyir halinde olan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak iş yerine daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Otobüs, trafik ekipleri tarafından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

28.04.2024 17:33
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Ümraniye'de kaldırıma çıkan İETT otobüsü iş yerine daldı

İSTANBUL - Ümraniye'de seyir halinde olan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine cadde üzerinde bulunan iş yerine daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Ümraniye Hoca Nasrettin Caddesi üzerinde 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hoca Nasrettin Caddesi Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 HO 2881 plakalı servis dışı olan ve içerisinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda kaldırıma çıktı. Otobüs, kaldırımda bulunan yol tabelasını ve ağaçları devirdi. Duramayan otobüs, ardından iş yeri tentesini yıkarak işyerine daldı. Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Otobüs, trafik ekiplerinin işlemlerinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu. Kaza anında iş yeri bahçesinde çalışan kimsenin olmaması ise felaketi önledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de kaldırıma çıkan İETT otobüsü iş yerine daldı - Son Dakika

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