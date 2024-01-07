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Ümraniye'de Otomobil ve Motosiklet Sürücüleri Arasında Yol Verme Tartışması - Son Dakika
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Ümraniye'de Otomobil ve Motosiklet Sürücüleri Arasında Yol Verme Tartışması

Ümraniye'de seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme konusunda yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, motosikletliyi yere düşürerek yumruklamaya başladı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye\'de Otomobil ve Motosiklet Sürücüleri Arasında Yol Verme Tartışması
07.01.2024 - 09:26,
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Ümraniye'de otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Yumrukların konuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü yere düşürdüğü motosikletliyi yumruklamaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ümraniye, kavga, Güvenlik, Şiddet, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Otomobil ve Motosiklet Sürücüleri Arasında Yol Verme Tartışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de Otomobil ve Motosiklet Sürücüleri Arasında Yol Verme Tartışması - Son Dakika
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