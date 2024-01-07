Ümraniye\'de Otomobil ve Motosiklet Sürücüleri Arasında Yol Verme Tartışması

Ümraniye'de otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Yumrukların konuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü yere düşürdüğü motosikletliyi yumruklamaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL