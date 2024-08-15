Ümraniye'de sokak ortasında çocuğa uygulanan şiddet kamerada - Son Dakika
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Ümraniye'de sokak ortasında çocuğa uygulanan şiddet kamerada

Ümraniye'de bir kadın, sokak ortasında yanındaki erkek çocuğa vurarak şiddette bulundu. O anlar ise trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

15.08.2024 06:56
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Ümraniye'de sokak ortasında çocuğa uygulanan şiddet kamerada

Kadın, çocuklara bağırıp tokat attı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir kadın, sokak ortasında yanındaki erkek çocuğa vurarak şiddette bulundu. O anlar ise trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kavaklıdere Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerindeki kaldırımda bir kadın şahıs, yanında bulunan iki çocuktan erkek çocuğa önce bağırdı, ardından kulağını çekip vurdu. Yaşanılan olay ise cadde üzerinde seyir halindeki bir sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çekilen görüntülerde kaldırım kenarında bir kadın şahsın, iki çocuğa bağırdığı ve ardından da erkek çocuğa vurup kulağını çektiği, çocukların ise korkuyla durduğu anlar görünüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de sokak ortasında çocuğa uygulanan şiddet kamerada - Son Dakika

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