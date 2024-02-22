Ümraniye'de Yanlış Yere Giden Taksi Tartışması - Son Dakika
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Ümraniye'de Yanlış Yere Giden Taksi Tartışması

Ümraniye\'de Yanlış Yere Giden Taksi Tartışması

Ümraniye'de bir turist, taksi uygulaması üzerinden taksi çağırdıktan sonra yanlış yere gitmesi üzerine taksi şoförü ile tartıştı. Tartışma güvenliklerin müdahalesiyle kavgaya dönüşmeden sonlandı. Olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

22.02.2024 14:51  Güncelleme: 14:52
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Ümraniye'de taksi uygulaması üzerinden taksi çağıran ve yanlış yere gittiğini fark eden yolcu, taksi şoförü ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, cep telefonu uygulaması üzerinden taksi çağıran bir turist haritadan yanlış konum seçti. Taksi, turisti seçtiği konuma ulaştırınca turist yanlış yere geldiğini fark etti. Durum üzerine şoförü hatalı bulan turist, şoför ile tartışmaya başladı. Güvenliklerin müdahale ettiği tartışma kavgaya dönüşmeden sonlandı. İkili arasında çıkan tartışma çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası yolcu başka bir taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ümraniye'de Yanlış Yere Giden Taksi Tartışması - Son Dakika
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