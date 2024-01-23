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Umre kafilesini taşıyan uçak şüpheli paket nedeniyle geri döndü - Son Dakika
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Umre kafilesini taşıyan uçak şüpheli paket nedeniyle geri döndü

Medine'den Kastamonu'ya gelecek umre kafilesini taşımak için havalanan uçak, havadayken görülen şüpheli paket sebebiyle, tekrar havalimanına geri döndü. Yapılan aramaların ardından yeniden havalanan uçak, 7 saat sonra Kastamonu'ya ulaşabildi. Umreden dönen yolcular sevdiklerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Umre kafilesini taşıyan uçak şüpheli paket nedeniyle geri döndü
23.01.2024 - 09:18,
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Medine'den Kastamonu'ya gelecek umre kafilesini taşımak için havalanan uçak, havadayken görülen şüpheli paket sebebiyle, tekrar havalimanına geri döndü. Yapılan aramaların ardından yeniden havalanan uçak, 7 saat sonra Kastamonu'ya ulaşabildi.

Edinilen bilgiye göre, dün 16.30'da Medine'de bulunan Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı'ndan 170 kişilik umre kafilesini, Kastamonu'ya ulaştırmak için havalanan, Mavi Gök Airlens şirketine ait uçakta, kalkıştan 1 buçuk saat sonra sahipsiz bir çanta bulundu. Çantanın uçaktaki yolculara ait olmadığını öğrenen pilotlar, kalkış yaptıkları havalimanına geri dönmek zorunda kaldı. Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kalan uçakta, polis ekipleri tarafından bomba arama köpekleri ile arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde uçakta bulunan çantada kıyafetler ve çeşitli eşyalar olduğu belirlendi. Yapılan geniş çaplı aramanın ardından uçağın yeniden kalkış yapmasına izin verildi. Saat 22.00 sıralarında havalanın uçak, saat 02.30 sıralarında Kastamonu Havalimanına ulaşabildi. 7 saat süren gecikmenin ardından havalimanında bekleyen yakınlarına kavuşan kafile gözyaşlarına boğuldu.

"Sahipsiz bir çantadan kaynaklanmış"

Umreden dönen Avni Sarıalioğlu, "Umre güzel geçti. Bazı tatsız olaylar oldu. Gelirken uçak geri döndü. Tekrar Medine'ye iniş yaptık. Sahipsiz bir çantadan kaynaklanmış. Acı tatlı hatıralarımız oldu. Şimdi geldik, Kastamonu'dayız, sevdiklerimize kavuştuk" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Güvenlik, Havacılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Umre kafilesini taşıyan uçak şüpheli paket nedeniyle geri döndü - Son Dakika


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