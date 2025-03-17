Ünlü grubun kemancısı Cem Gülgel 23 yaşında hayatını kaybetti

Viyolonsel sanatçısı Cem Gülgel, geçirdiği kalp krizi sonucunda 23 yaşında hayatını kaybetti.

Genç sanatçının vefat haberini, üyesi olduğu Grup Abdal duyurdu. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yol arkadaşımızı, en küçüğümüzü kaybettik. İnanmak ve kabul etmek çok zor. Acımız sonsuz. Işıklar içinde uyu Cemo'muz." ifadelerine yer verildi.

CEM GÜLGEL KİMDİR?

Cem Gülgel, 23 yaşında viyola sanatçısıdır. Grup Abdal'ın kemancısı olarak da bilinen, aslen Erzincanlı olan Gülgel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunuydu.