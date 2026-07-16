Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: Mehmet Fatih Aksoy Gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontorülünden geçirildi.

Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiği iddiaları üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca yeni bir çalışma gerçekleştirildi. 25 şüpheli gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık, Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak ve Orhan Yıldız gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, yapımcı Mehmet Fatih Aksoy sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Aksoy hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. - İSTANBUL