Ordu'da çöp kamyonu devrildi: Sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Ordu'da çöp kamyonu devrildi: Sürücü yaralandı

Ordu\'da çöp kamyonu devrildi: Sürücü yaralandı
26.01.2026 10:28  Güncelleme: 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde virajı alamayarak devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yola saçılan çöpler nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde virajı alamayarak devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yola saçılan çöpler nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza, Göbü Mahallesi Aşağı Alan Sokak üzeri Çaybaşı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun D. (31) idaresindeki 34 KBJ 438 plakalı çöp yüklü kamyon, kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle sürücü kabininden çıkarılan sürücü Harun D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyonun kasasında bulunan çöpler çevreye savruldu. Bölgede bulunan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, diğer taraftan devrilen kamyonun vinç yardımıyla yol üzerinden kaldırılmasının ardından, kara yolunda ulaşım yeniden normale döndü.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da çöp kamyonu devrildi: Sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
10:02
Futbol maçında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Futbol maçında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
09:40
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
09:28
Neye uğradığını şaşırdı Benfica’ya dönen Rafa Silva’ya büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 10:35:11. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da çöp kamyonu devrildi: Sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.