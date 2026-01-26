Ordu\'da çöp kamyonu devrildi: Sürücü yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde virajı alamayarak devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yola saçılan çöpler nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza, Göbü Mahallesi Aşağı Alan Sokak üzeri Çaybaşı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun D. (31) idaresindeki 34 KBJ 438 plakalı çöp yüklü kamyon, kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle sürücü kabininden çıkarılan sürücü Harun D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyonun kasasında bulunan çöpler çevreye savruldu. Bölgede bulunan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, diğer taraftan devrilen kamyonun vinç yardımıyla yol üzerinden kaldırılmasının ardından, kara yolunda ulaşım yeniden normale döndü.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ORDU