Ordu\'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde kaybolan 17 yaşındaki Aytekin Ergin'i arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Ayanikola sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Aytekin Ergin arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen çocuk, bir anda dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler seferber edildi. Kayıp çocuğu bulmak için başlatılan çalışmalara, AFAD Ordu ekipleri, Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarma timleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi uzman dalgıç ekipleri katılıyor.

Sahil şeridi ve deniz altı didik didik aranıyor

Aytekin Ergin'i bulmak için ekipler hem deniz yüzeyinde hem de su altında yoğun bir mesai harcıyor. Dalgıçlar da çocuğun kaybolduğu noktada dalışlarını sürdürüyor. - ORDU