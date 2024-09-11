Ünye'de Kız Çocuğuna Araç Çarptı: Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ünye'de Kız Çocuğuna Araç Çarptı: Ağır Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası küçük kızın tedavisi devam ediyor.

11.09.2024 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öykü Emine Kırca (6), yolun karşısına geçmek üzere bir anda koşmaya başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim D. idaresindeki 29 AZ 632 plakalı hafif ticari araç, küçük kıza çarptı. Kaza sonrası yol kenarına fırlayan küçük kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük kız yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine, ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahaleler sonucu küçük kız Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderilerek tedavisine devam edildi. Küçük kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Cadde üzerinde bulunan esnaf, hız kesici kasis yapılması konusunda yetkililerden yardım istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, trafik, Yaşam, Kaza, Ünye, ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünye'de Kız Çocuğuna Araç Çarptı: Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
14:27 Narin’in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
13:57 5 yıldır Türkiye’ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç’ten geri adım 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
11:18 Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem Faturalar artık gelire göre ödenecek Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem! Faturalar artık gelire göre ödenecek
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
23:10 David Beckham’ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi David Beckham'ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi
22:59 Çok konuşulacak ’Narin’ tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik
22:55 AK Partili Hulusi Akar’dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma
22:29 Jose Mourinho’dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 16:04:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ünye'de Kız Çocuğuna Araç Çarptı: Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement