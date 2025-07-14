Ünye'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Ünye'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Ünye\'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
14.07.2025 22:54
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Ordu Ünye'de maskeli bir kişi silahlı saldırıda bulundu, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yüzü maskeli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ile kurşunların sekerek isabet ettiği 2 esnaf yaralandı.

Olay, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başında şapkası olan yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi, iş yerinin önünde İ.K.'ya silahla saldırdı. Silahtan çıkan mermiler sekerek aynı bölgede esnaflık yapan Y.F. ile C.K.'ya isabet etti. Vücutlarının diz ve ayak bölgelerinden isabet eden kurşunlarla yaralanan 3 kişi, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölge güvenlik şeridiyle cadde trafiğine kapatıldı

Olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler çevrede bulunan iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

10 adet boş kovan, 3 adet mermi çekirdeği bulundu

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın silahından çıkan 10 adet boş kovan ile 3 adet mermi çekirdeği bulundu. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünye'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika

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