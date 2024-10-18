Ünye\'de Tescilsiz Motosikletler Ele Geçirildi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir depoya yapılan baskında tescilsiz ve yakalaması olan motosikletler ele geçirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, gelen bir ihbarı değerlendirerek Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir depoya baskında düzenledi. Çok sayıda motosikletlerin olduğu depoyu incelemeye alan ekipler, şasi numaralarına baktıkları motorları tek tek incelemeye aldı.

Yapılan kontrollerde depo içerisinde bulunan motosikletlerden ikisinin tescilsiz ve yakalaması olduğu öğrenildi. Gerekli araştırmalar sonrası motorlar bölgeye çağrılan çekici yardımıyla otoparkta götürüldü.

Diğer taraftan Ordu Valisi Muammer Erol'un talimatıyla Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından motosikletlere yönelik denetimlerin sıkı devam ettiği bildirilirken, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlemlerin uygulanacağı öğrenildi. - ORDU