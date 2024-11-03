Ünye'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Ünye'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Ünye\'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada Kaan Açıkgöz hayatını kaybetti.

03.11.2024 20:54
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe şehir merkezi istikametine gitmekte olan Kaan Açıkgöz idaresindeki 52 AEZ 742 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki elektrikli araca ve elektrik direğine çarparak takla attı. Parçalanan araç hurdaya dönerken, kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Kaan Açıkgöz'ü ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Açıkgöz kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünye'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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