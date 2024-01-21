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Ünye'deki Camide Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Ünye'deki Camide Çıkan Yangın Söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Şeyh Yunus Emre Camii'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası caminin müezzin bölümü kullanılamaz hale geldi.

Ünye\'deki Camide Çıkan Yangın Söndürüldü
21.01.2024 - 18:32,
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, ilçenin Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Şeyh Yunus Emre Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiden birden alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda yanan malzemeler ekipler tarafından dışarı çıkartılırken, caminin müezzin bölümü ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ünye'deki Camide Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika


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